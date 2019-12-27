“أنصار الله” تقصف معسكر سعودي بصاروخ باليستي وتوقع العشرات بين قتيل وجريح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن، الجمعة، استهداف معسكر للقوات السعودية بصاروخ باليستي جنوبي المملكة.

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله يحيى سريع إن “القوة الصاروخية التابعة للجماعة قصفت بصاروخ باليستي من نوع “بدر p1″ معسكر قيادة اللواء التاسع عشر، حرس حدود في بئر عسكى بنجران جنوبي المملكة”.

وأضاف سريع وفقا مانقلته فضائية “المسيرة” الناطقة باسم الجماعة أن الصاروخ الباليستي أصاب الهدف بدقة عالية، مؤكدا أن الهجوم أوقع العشرات من القوات السعودية بين قتيل ومصاب بينهم ضباط. المادة السابقة عُصفُور السلطان.. بقلم جعفر باعو

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