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نيوزيلندا تصدم السعودية العظمى بهذا القرار بعد مسرحية محاكمة القتلة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في صفعة جديدة قوية للنظام السعودي القمعي الذي يرأسه ولي العهد الحاكم الفعلي للممكلة، قررت الحكومة النيوزيلندية حظر زيارات الأشخاص المتورّطين في قتل الصحفي السعودي جمال .
ولم ترد أسماء الأشخاص الذين حظرتهم الحكومة في التعليمات المرسلة إلى موظفي الهجرة في نيوزيلندا، لكن هناك قائمة بتلك الأسماء، حسب موقع Stuff النيوزيلندي. وبدأ تطبيق تلك القيود مطلع ديسمبر الجاري.
وأفادت المقررة الأممية الخاصة بأن هناك أدلةً موثوقة على أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وغيره من المسؤولين رفيعي المستوى يتحملون المسؤولية عن قتل جمال خاشقجي.
وتُصِرُّ السلطات على أنّ القتلة لم يتحركوا بأوامرٍ من الأمير محمد. وقدّمت الرياض 11 شخصاً مجهولاً إلى المحاكمة خلف الأبواب المغلقة، بتهمة قتل خاشقجي.

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