خطيبة خاشقجي تثير موجه واسعة بتغريدة عن صحة السلطان قابوس

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تسببت خديجة جنكيز خطيبة الصحافي والكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي، في موجة جدل واسعة على مواقع التواصل بعد نشرها تغريدة تحدثت فيها عن صحة السلطان قابوس وكأنها وصلها معلومات خاصة في هذا الشأن.
وقالت “جنكيز” في تغريدة لها بتويتر على حسابه الرسمي رصدتها (وطن) إن السلطان قابوس يمر بأزمة صحية شديدة، دون الإشارة إلى مصدر معلوماتها أو أنها تتحدث من منطلق ما يتداول على مواقع التواصل مؤخرا.وبينما دعت خطيبة خاشقجي لسلطان عمان بالشفاء وطلبت متابعيها كذلك بالدعاء له بالصحة والعافية، تساءل آخرون عن المعلومة التي أوردتها أن السلطان يمر بأزمة صحية شديدة.
وبينما رأى البعض أن خديجة ربما خانها التعبير قال آخرون إن صحة السلطان قابوس وما يتعلق بهذا الشأن حاليا هي معلومات شديدة الخصوصية، متسائلين عن كيفية حصولها على هذه المعلومة.
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