رئاسة الجمهورية شغالة لي أكتوبر ٢٠١٩.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

] أكد المريخ صدارته للدورة الاولى للممتاز بفوزه على شرطة القضارف

] يعني الهلال سافر تونس دون أن يؤمن صدارته للممتاز كما وردنا بذلك الخبر لتلك الجهة التي قيمتها جماهير الاحمر منذ نعومة اظافرها

] تقدم ملحوظ في الاداء واناقة في الشكل وانبساطة على المدرجات

] كل ذلك جعل من حكم البعض المسبق على جمال كيجن ومقدرته التدريبية حكماً منقوضاً وملغياً مصحوباً بأمر شطب الدعوى برسومها

] والمدح والاطراء على الاولاد مهارياً ولياقياً يحمل في طياته مدحاً لجهات مريخية اخرى ما كان للذين اطربونا بمديحهم أن يمدحوها لولا أن مدح تلك الجهات تسلل بين كلمات مدح الاداء ولياقة اللاعبين وتسرب بين الاصبع والقلم

] فهنيئاً لنا جميعاً ولهم بالمريخ الذي اجبر الناس على مدح ادائه الذي لم يكن كذلك لولا الاستقرار وعلو الهمة وقبض الكشكوش

] المهم

] كل التوفيق للمريخ ولجهازه الفني

] وارتفاع تيرمومتر الاداء مسؤولية كبيرة على عاتق اللاعبين وجهازهم الفني لان الجماهير التي صبرت لن تقبل نزول خط الاداء البياني اطلاقاً

] المهم

] امنياتنا أن تتم عملية الاحلال والابدال بمهنية ورؤية آنية ومستقبلية تعتمد على الحاجة لسد خانات تعاني من نقص او اجادة

] ونتمنى سيطرة عنصر الشباب على الرصة

] وجل امنياتنا رؤية تشكيلة غالبيتها مرت بمراحل المريخ السنية

] هكذا يكون التفكير السليم والاستفادة من المراحل السنية في الوصول لفريق كبير نجومه كبار موهبة صغار سن رضعوا من ثدي الانتماء حد الثمالة

] فتمزيق فاتورة الاحلال من الخارج باللاعب الجاهز هو هدف استراتيجي يقودنا لتمزيق فواتير الشوفونية ويغنينا شر الديون اللعينة

] بالدين صدقوني عمرنا مابنسوي الزين

] المهم

] ختامه لابد وأن يكون مسكاً

] وياحبذا لو طبقت الجماهير مقولة لن تسير وحدك يامريخ

] ورافقت الزعيم لعروس الرمال للتشجيع وللتنسيق مع شفوت الابيض البملوا عين الشمس

] وكانت لجماهير المريخ تجربة سابقة حين رافقت الزعيم للابيض وشاركت في الزفة الي الاستاد ثم زينت المدرجات برايات المريخ

] ياريت نكرر المشهد

] ايها الناس

] عاجل الشفاء للاخ محمد جعفر قريش

] وقريش كمريخي وكاداري غني عن التعريف

] ويكفيه فخراً انه من سجل شعار المريخ كعلامة تجارية لصالح النادي

] في زمن صاحب العلامة التجارية الهلال هو شخص طبيعي لا الهلال

] المهم

] عزيزي المواطن

] عزيزتي المواطنة

] ثورتنا قامت في ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

] وسقط الصنم في ١١ ابريل ٢٠١٩

] بعد ده كلو

] بتصدقوا انو المرحومة رئاسة الجمهورية شغالة لي اكتوبر ٢٠١٩ وبتصدر شيكات معتمدة على بنك ام درمان الوطني كمان؟

] لأ وايه

] يتم تقديم الشيك للمحكمة

] معقولة بس!

] يعني يا حمدوك المات فات

] والمفقود مامعروف جسد ولا رفاة

] وجهود الناس واحلام الثورة

] كلها ما اوقفت اصدار المرحومة رئاسة الجمهورية لشيكات كمان معتمدة لي اكتوبر ٢٠١٩؟

] ايها الناس

] إن تنصروا الله ينصركم

] وإن لم تنصروا الله ينصرهم

] آها

] نجي لي شمارات والي الخرتوم

] والينا .. الشمار الفوق ده بفتو واحتو

] بالتفاصيل يا والينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال والشيك صادر لي شنو؟ولي منو؟وكان شغال شنو؟ومحاميهو منو؟ومحاميهو ذاتو كان شغال شنووو؟؟؟

والي لقاء

سلك