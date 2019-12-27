تفاصيل يوم مليء بالشائعات.. بقلم كمال عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

] أمس عاشت الخرطوم يوماً ساخناً مليئاً بالشائعات و(الشتل)، فمنذ الصباح الباكر تفاجأ المواطنون بإغلاق طرق حيوية، ليجد الناشطون على وسائط التواصل الاجتماعي أرضاً خصبة لإطلاق شائعة إحباط محاولة انقلابية جرت تفاصيلها في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس.

] بعضهم ذهب إلى الحديث عن استدعاء رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك من قبل القوات النظامية للتفاكر معه حول مسار الحكومة الانتقالية على خلفية الجدل الكبير حول الموازنة، وذهب آخرون في اتجاه تذمر بعض الإسلاميين داخل هذه القوات من إجراءات تم اتخاذها تجاه قادتهم.

] الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد عامر محمد الحسن نفى ذلك، وكشف من خلال تعميم صحفي أن ما حدث من إغلاق طرق جاء نتيجة لتدابير احترازية لا أكثر ولا أقل، تختص بمنع بعض من أعلنوا عن تسييرهم مواكب في شوارع الطابية والقيادة، خشية من إحداث فوضى في منطقة عسكرية.

] لكن في تقديري أن الناطق الرسمي تأخر كثيراً في بث هذا التوضيح، وكان يمكن أن يطلقه قبل وقت كافٍ حتى لا يفتح الباب أمام سيل من الشائعات ملأت السودان بأكمله وتجاوزت الحدود بسبب الانتشار الكبير لوسائط التواصل الاجتماعي.

] لذلك دائماً ما ننبه إلى أن بث الرسائل القصيرة والأيقونات عبر الهواتف والإذاعات والتلفزيونات من شأنها تخفيف ردود الأفعال وإزالة كثير من اللبس والارتباك الذي يصاحب نشر مثل هذه الأخبار السالبة.

] أي مواطن عادي يستيقظ صباحاً ومع «الشاي» يعدل مزاجه، ثم يبث خبراً ملغوماً ينتشر كما النار في الهشيم، فينتقل بسرعة البرق من هاتف إلى آخر ليضعنا تحت الضغط لفترة طويلة ويجعلنا نلهث للتأكد من مدى صحة المعلومة.

] قدرنا في الصحافة الورقية، ألا نتجاهل ما يرد في الأسافير، بل علينا المتابعة والبحث عن الصحيح و «غربلة» الغث في عملية مرهقة للحد البعيد، خاصة أننا نعاني من شُح المصادر وسلحفائية المسؤولين في تمليكنا المعلومات الصحيحة.

] الإيقاع السريع في وسائط التواصل الاجتماعي وسهولة التداول خلق تحديات كبيرة ينبغي التصدي لها والتعامل معها بذات التطور الذي يحدث الآن في مناحي الحياة كافة.

] لذلك نسعى في الصحف لمواكبة هذا المد الإعلامي الجديد عبر تخصيص صفحات تفاعلية تستوعب الحراك الإسفيري عبر الوسائط الأشهر «فيس بوك وتويتر وواتساب»، التي وصل عدد مستخدميها حول العالم لمليارات من مختلف الأعمار. كما تجتهد صحف أخرى في تفعيل مواقعها الإلكترونية وتحديثها بالأخبار الساخنة التي تتجدد على مدار الساعة ويتم تداولها بكثافة في فترة وجيزة.

] محاصرة الشائعات وإبعاد شبحها المخيف عن حياتنا صار ضرورة مُلحة للحفاظ على الأمن والاستقرار، لأن نشر مثل هذه الأخبار المضللة يقود إلى البحث عن وسائل تكفل للشخص الدفاع عن نفسه، ويكون متأهباً بمجرد اقتراب أي «خطر افتراضي» منه «حتى وإن كان بريئاً».

] إنشاء غرف متخصصة لدحض الشائعات من الأهمية بمكان، مع فتح خطوط ساخنة مع المسؤولين وجهات الاختصاص لنشر المعلومات الصحيحة بسرعة تحاصر الكاذبة وتقتلها في مهدها.

] ملاحقة مروجي الشائعات وردعهم بقوانين صارمة حتى لا يفكر آخرون في خلق الرعب والبلبلة عبر الأخبار المفبركة، كأخبار الانقلابات العسكرية والاختطاف والحيوانات المفترسة والوفيات وحوادث الطرق وزواج النجوم واستهداف سمعة المحال التجارية وغيرها.

] عزيزي المواطن.. كُن إعلامياً وصحافياً ملتزماً وصادقاً وأميناً، ووجه كاميرتك وهاتفك وكلماتك لما ينفع ويفيد الناس، وابتعد عن الكذب والتضليل، حتى لا تكون سبباً في زعزعة أمن واستقرار بلدك وأهلك.