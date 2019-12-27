حاكم دبي محمد بن راشد يُثير جدلاً واسعاً بسبب هذه التغريدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت تغريدةٌ نشرها حاكم دبي محمد بن راشد عن خوف الحاكم من شعبه جدلاً واسعاً بين المغرّدين.

وكتب “بن راشد” في التغريدة: “علمتني الحياة أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يخاف.. كان يخشى أن تتعثر بغلة في الطريق فيُسأل عنها.

وأضاف: “نرى اليوم حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر ..وآمالهم تتبخر ..بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه”.

وختم تغريدته بقوله: “علمتني الحياة اذا خاف حاكم من شعبه .. فلا بد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده”.واستغرب المغردون ما قاله “بن راشد” متناسياً أن الإمارات تدخلت وبشكل غير مسبوقة سواءٌ بشكلٍ مباشر أو عبر أذرع تموّلها لتنفيذ أجندتها في أغلب الدول العربية، ودعمها للإنقلابات والثورات المضادة كما حدث في مصر وغيرها .