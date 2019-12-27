الساحر (كجور) …. يدخل كنيسة القديس يوسف بجوبا…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجرى رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت جولة لتهنئة مواطني العاصمة جوبا بمناسبة اعياد الميلاد صباح امس (الخميس)، حيث زار المستشفى العسكري وتوقف الرئيس على عمل الاطباء يرافقه رئيس هيئة الاركان العامة بالجيش الجنرال قبريال جوك رياك وغاب وزير الدفاع الجنرال كول ميانق جوك، الذي يجري زيارة استشفائية في العاصمة الكينية نيروبي، وزار الرئيس ايضاً مستشفى جوبا التعليمي رافقه وزير الصحة الاتحادي الدكتور رياك قاي كوك وعدد من المسوؤلين بالوزارة ، وفي ختام الجولة زار الرئيس دار الايتام برفقة حاكم جوبيك اغسطينو جاد الله ، تجدر الاشارة ان المواطنين تفاعلوا مع زيارة الرئيس اليهم بمناسبة العيد، فيما يلي تفاصيل الاحداث الداخلية والدولية المرتبطة بدولة جنوب السودان:-

22 مولوداً جديداً

استقبل مستشفى جوبا التعليمي بدولة جنوب السودان عشية اعياد الميلاد 22 طفلاً 11 صبياً و 11 فتاة يومي (24) و(25) ديسمبر، وقالت القابلة جويس بيس ابوري ان جميع الاطفال بصحة جيدة ، في السياق نفسه استقبل المستشفى ايضاً 4600 مريض في قسم الطوارئ والعيادات الخارجية، وقال مدير ادارة الطورائ والحوادث بالمستشفى دكتور اليير ماركو ان الحالات تشمل صدمات نفسية ، مشيراً ان المستشفى سجل حالتي وفاة.

اندلاع قتال الصيادين

قتل شخصان وجرح ثلاثة اخرين في تجدد القتال بين الصيادين المسلحين المتنازعين على جزيرة (شويت أكويت) الواقعة بين ولايتي جونقلي والبحيرات التى تمتاز بالثروة السمكية الهائلة ، وقال وزير الاعلام بحكومة البحيرات ماريال اووك ان القتال تجدد بين المسلحين حيث تأكد وفاة اثنين وجرح ثلاثة ولا يزال هناك 5 اشخاص مفقودين، ودعا الوزير الصيادين سلطات ولاية جونقلي بسحب المجموعة التابعة لهم حيث تسنى لهم سحب المجموعة القادمة من ولايتهم، بدوره أكد مفوض مقاطعة تويك ايك دينق جوك انهم لا يعرفون سبب تجدد القتال بين الصيادين وانهم سوف يشركون الحكومة المركزية لحل الصراع واجراء تسوية بين المجموعتين، يشار ان الصراع المسلح بين الصيادين ادى لتوقف عمليات النقل على طول نهر النيل كما تسبب في تعليق وصول عائلات كثيرة ، يضاف ان الرئيس سلفاكير قام بارسال وفد من السلاطين الى الصيادين لحل الازمة.

دخول كجور القصر

رصدت الكاميرا (كجور) قصر الرئاسة في جوبا الشهير (بانيبيث) وهو يتجول في ساحة كنيسة القديس يوسف في عاصمة جنوب السودان ، يشار ان الكجور بانيبيث من اشهر السحرة التقليديين في جنوب السودان كما ان عدداً من المسؤولين بالقصر الرئاسي تربطهم علاقات وثيقة معه.

حرق منازل الحاكم

حول مجهولون منازل وممتلكات حاكم قوقريال بولاية البحيرات فيكتور اتيم اتيم الى رماد بعد ان اشعلوا فيها النيران لاسباب مجهولة في قريته (مايوم تشولوك) ، وقال المكتب الصحافي للحاكم انه رُصدت مجموعة كانت تستقل سيارة وقامت باحراق منازل وممتلكات الحاكم وان الحادثة تعد الثانية خلال عامين ، بدوره ادان وزير الاعلام بالولاية اريتش ميار اريش الحادثة واصفاً اياها بمحاولة خبيثة لتعزيز الكراهية بالولاية، مضيفاً ان التصرف جبان لانهم دائماً يقومون بالطعن في اسرة وعائلة الحاكم وانهم لن يفلتوا من العقاب.

10 ولايات فقط

أكد المحاضر بالمعاهد الامريكية الجنوبي الاصل دكتور قلواك تير طاج بان جنوب السودان لا يحتاج سوى عشر ولايات حسب التقسيم الاداري، مضيفاً في ان الاحزاب في بلاده فشلت في ايجاد حل لقضية الولايات واستعادة السلام للمواطنين ، وقال د.قلواك ان بلاده الاصلية لا تحتاج سوى 10 ولايات لان عدد السكان يبلغ 12.58 مليون نسمة ، يمثل السكان حوالي 64 مجموعة عرقية تتحدث لغات أو لهجات مختلفة ، مشيراً ان جمهورية إثيوبيا الديمقراطية تتألف من 9 ولايات إقليمية هي: تيغري ، عفار ، أمهرة ، أوروميا ، الصومالية ، بيني شقول-جوموز ،بجانب ولايات القوميات والشعوب الجنوبية (SNNPR) ، قامبيلا وهاراري ، ومدينتين إداريتين (إدارة مدينة أديس أبابا ومدينة ديري داوا، بينما يبلغ عدد سكان إثيوبيا 105 ملايين نسمة ، بالتالي فان اثيوبيا لا تحتاج إلى 32 ولاية على الرغم من أن عدد سكان البلاد يبلغ 8 أضعاف عدد سكان جنوب السودان وانه من الناحية الاقتصادية، تعد إثيوبيا أكثر ملاءمة للحفاظ على 9 ولايات بدلاً من المزيد، واجرى المحاضر الامريكي مقارنة بين جنوب السودان ويوغندا حيث تشير التقديرات ان عدد سكان يوغندا 44 مليون نسمة ولا يوجد فيها سوى 4 مناطق ادارية مقسمة الى 134 منطقة تضم ايضاً العاصمة كمبالا ، وفي كينيا التى يبلغ عدد سكانها (49) مليون نسمة مقسمة الى (46) مقاطعة، وعلى ذات النسق جمهورية السودان التى يبلغ عدد سكانها (40) مليون نسمة وعدد الولايات (18) ويمكنها ان تتحمل ان تكون (20) ولاية لمركزها الاستراتيجي.

وطالب دكتور قلواك تير من قادة جنوب السودان في افادته أن يفكروا استراتيجياً وأن يعطوا الأولوية للتعايش السلمي بين جنوب السودان فوق أي شيء آخر، لان لدى جنوب السودان فرصة لتجربة سلام دائم والبدء في إعادة التركيز على قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يمكن تجنب الحدود الهشة التاريخية المتأثرة بالنزاع إذا عادت البلاد إلى 10 ولايات،لانه بعد عشر سنوات على الطريق ، يمكن لجنوب السودان إلحاق ما يراه عدد من الولايات ضروريًا بعد تنفيذ النماذج الكينية-الإثيوبية لتمكين المناطق والمناطق، دون جعلها ولايات ، في جنوب السودان.

جاهزية مدربي الجيش

أكد مراقبو وقف اطلاق النار في جنوب السودان ، جاهزية المدربين العسكريين لبدء تدريب القوات الموحدة . وقال رئيس آلية مراقبة وقف اطلاق النار والترتيبات الامنية الانتقالية الجنرال الاثيوبي ديستا ابيشي اقينو ، إن 2200 مدرب من الجيش ينتظرون نقلهم إلى المواقع المحددة للقيام بعملية تدريب القوات الموحدة، وكشف أبيشي أن هؤلاء المدربين موجودون حالياً في مابيل و لوري و رامبور و ملكال ، مشيراً إلى أنه تم تقييم 19 مركزاً للتدريب، ومضيفاً أن اللجان المشتركة تعمل حالياً سوياً لوضع خطط، مشيراً إلى أنه بدون توفير الموارد الكافية وفي الوقت المناسب ستكون هذه العملية عرضة لخطر الفشل. وقال المسؤول إن هيئة مراقبة وقف اطلاق النار تواصل المراقبة والتحقق في مواقع التجميع، لكنه اشار الى أن العملية بعيدة عن الاكتمال. وأبان أبيشي أن عملية التسجيل في مواقع تجميع القوات توقفت لكنهم في انتظار اللجنة العسكرية المشتركة لوقف اطلاق النار لطباعة استمارات تسجيل إضافية.

تحذير سائقي الدراجات النارية

حذرت سلطات ياي بولاية وسط الاستوائية بدولة جنوب السودان ، سائقي الدراجات النارية البودا بودا من الإفراط في تناول الكحول والقيادة بسرعة عالية خلال الأعياد. وقال رئيس نقابة سائقي (البودا بودا) إيمانويل دوكو ، ، إن مكتبه سجل حالات لسائقي البودا بودا الذين يقودون بسرعة فائقة بينما يعمل آخرون وهم سكارى، مبيناً ان ذلك مخالف للقانون. وتابع دوكو يجب ألا تشربوا الكثير من الكحول ، إذا كنت تريد أن تشرب ، افعل ذلك بعد العمل حتى نتمكن من التحكم في الحوادث التي تحدث في المدينة. من جانبه ، دعا رئيس اتحاد الشباب ساتيمون علي ، إلى توعية الشباب بمخاطر الكحول والسرعة المفرطة اثناء القيادة ، و ناشدهم بالعناية بأنفسهم والآخرين حتى لا ينتهي بهم المطاف في السجن خلال أعياد عيد الميلاد. وأصبحت الدراجات النارية ضرورية في العديد من المدن مثل ياي ، حيث لا توجد وسائل النقل العامة بسبب وعودة الطرق.

خطة شرطة توريت

كشفت سلطات الشرطة في توريت بولاية شرق الاستوائية بدولة جنوب السودان ، عن ترتيبات أمنية لضمان الاحتفالات برأس السنة دون حوادث. وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة في توريت، جاستين كيلوباس، إنه تم تكوين قوة أمنية مشتركة لحماية المواطنين خلال العطلات في الولاية، وقال ضابط الشرطة كذلك إنه سيتم نشر قوات الأمن في أحياء بلدة توريت لردع المجرمين وجعل المواطنين يشعرون بالراحة. وأضاف هناك قوة تم تشكيلها بالفعل وهناك أمر من المدعي العام، إذا ارتكبت جريمة من بداية هذا الاحتفال، فسوف نعتقلك ونحبسك إلى أن ينتهي الاحتفال. ومضى بالقول إذا تسببت في مشكلة، فسوف نفتح قضية ضدك وسنحيلك إلى محكمة. من جانبه، قال السكرتير الصحفي لحاكم الولاية أورينقا جون قودفري، إن شرطة الولاية قامت بتطبيق خطة الشرطة الخاصة بالأعياد، وسوف يتم تقسيم مدينة توريت إلى قطاعات بغرض توفير الأمن. وتابع سواء أكان ذلك في انقاذ او ايلوغومي او غيمودونقي وفي كل مكان داخل بلدة توريت، سيتم نشر جميع أفراد الأمن للقيام بعملهم. وأوضح اورينقا ، أن قوات الأمن ليست هناك لمضايقة أي شخص لكنها موجودة للتأكد من أن الأمن أولوية.

مبنى التلفزيون الجديد

أفادت المعلومات ان مبنى التلفزيون القومي الجديد بدولة جنوب السودان الذي تجري اعمال التشييد فيه انها شارفت على الانتهاء، حيث من المتوقع ان يفتتح العام القادم 2020م مع اعياد ذكرى الاستقلال، يضاف ان وزير الاعلام الاتحادي مايكل مكوي لويث، يشرف على المبنى الجديد الذي يتوقع ان يضم عدة استوديوهات للبث المباشر بجانب مكاتب العاملين.