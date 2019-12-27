الفلبين تمنع دخول عضوين في الكونغرس الأمريكي إلى أراضيها

الخليج 365:

قال المتحدث باسم الرئيس الفلبينى، اليوم الجمعة، إن مانيلا فرضت حظرا على دخول اثنين من أعضاء الكونغرس الأمريكي أراضيها، وستشدد القيود على زيارة المواطنين الأمريكيين إذا فرضت واشنطن عقوبات بسبب اعتقال معارضة بارزة في بلاده.

وسيفرض الرئيس، رودريجو دوتيرتي، على المواطنين الأمريكيين الحصول على تأشيرات، في حال حرمان أي مسؤول فلبيني، له صلة باعتقال عضو مجلس الشيوخ الفلبينية ليلى دي ليما، من دخول الولايات المتحدة، وهو ما يسعى إليه العضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد دوربين وباتريك ليهي، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

وجاءت خطوة دوتيرتي بعد أن وافق الكونغرس الأمريكي على ميزانية عام 2020 التي تحوي بندا قدمه عضوا مجلس الشيوخ يستهدف أي شخص له صلة باحتجاز دي ليما، التي اتهمت بارتكاب جرائم لها صلة بالمخدرات في أوائل عام 2017، بعد أن قادت تحقيقا في عمليات القتل الجماعي خلال حرب دوتيرتي لمكافحة المخدرات.

وقال سلفادور بانو، المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، في مؤتمر صحفي معتاد: “لن نقف مكتوفي الأيدي إذا واصلوا التدخل في إجراءاتنا كدولة ذات سيادة”.

وأظهرت بيانات حكومية أن الفلبين تمنح حق الدخول بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يوما للأمريكيين، وأن 792 ألف أمريكي زاروا الفلبين في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، أي ما يقرب من 13 في المئة من الوافدين الأجانب.