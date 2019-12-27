شطب البلاغات ضد لجان المقاومة بشركة كنانة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شطبت نيابة كنانة أمس البلاغات المدونة ضد أعضاء لجان المقاومة وتجمع العاملين المفصولين في كنانة على خلفية تدوين بلاغات جنائية ضدهم لتسيير موكب جماهيري يطالب بتنفيذ وقفة احتجاجية لرفع مذكرة تطالب باعادة المفصولين والنظر في قضية أراضي المربعات العمالية والتلوث البيئي واعادة هيكلة ادارة الشركة وقال عضو بلجان المقاومة في تصريح سابق ان الشرطة واجهتهم بالقمع المفرط والاعتقالات ضد أعضاء لجان المقاومة بكنانة وتجمع العاملين المفصولين. المادة السابقة قبيل شِن قُلنا يا البدوي.!!.. بقلم زاهر بخيت الفكي المقالة القادمة روسيا تضع منظومة “أفانغارد” للصواريخ المتطورة في أهبة الاستعداد

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