الجبهة الثورية: السلام النهائي ممكن قبل15 فبراير

التاريخ: 27-ديسمبر-2019
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قال رئيس الجبهة الثورية، د. الهادي إدريس، إن التوصل إلى اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في المفاوضات الجارية في جوبا ينهي حالة الحرب، ممكن قبل الـ15 من شهر فبراير المقبل، مؤكداً التزام الجبهة بالإطار الزمني للتفاوض بمنبر جوبا.
وقال إدريس من مقر إقامته في جوبا بحسب (سونا) يوم الجمعة، “نحن ملتزمون بالإطار الزمني الذي وضعناه بعد تمديد إعلان جوبا، وبالتالي يمكن أن نتوصل إلى اتفاق سلام قبل 15 فبراير 2020”.
وشدد على أن الاتفاق المرتقب سينهي حالة الحرب، ومن ثم البدء في معالجة قضايا اللجوء والنزوح والترتيبات الجادة في كيفية تقوية مؤسسات الحكومة الانتقالية، وتهيئة الناس للدخول في مرحلة الإعداد للمؤتمر الدستوري والإعداد للانتخابات”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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