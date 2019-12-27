دقلو: دور مجلس السيادة “تشريفي”

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام، أن مجلس الوزراء هو من يتحمل المسؤولية في الدولة، لافتاً إلى أن دور مجلس السيادة “تشريفي”، وحث على التكاتف والتعاضد في الفترة المقبلة.

وقال دقلو في كلمة لحشد من السودانيين، خلال افتتاح مسجد بالخرطوم بحري يوم الجمعة بحسب (شبكة الشروق)، إن بناء المساجد من أفضل الأعمال عندالله، مشيراً إلى أن الدين الإسلامي “وسطي لا تشدد فيه ولا إرهاب”.

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وحث السودانيين على التكاتف والتعاضد في الفترة المقبلة، ومساعدة الفقراء، بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وقال دقلو “ليعلم الجميع أن مجلس السيادة مجلس تشريفي، وبعدما تشكل مجلس الوزراء، أصبح يتحمل المسؤولية”.

وأضاف “الأمن مسؤوليتنا، والسلام نسهم فيه، ونعمل لأننا نشعر بخطر، فلا تحملونا المسؤولية، وعلى الناس أن تتعاضد وتتكاتف، حتى تمر تلك الفترة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)