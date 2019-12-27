المريخ يتدخّل بقوة لكسب توقيع حارس الهلال

التاريخ: 27-ديسمبر-2019 فى : رياضة 131 مشاهدة دخل نادي المريخ العاصمي قوة من أجل الظفر بخدمات حارس المنتخب الأولمبي وهلال الجبال أحمد آدم ميغا. Advertisements ويجدر ذكره أن أحمد آدم ميقا مطلق السراح بعد أن أكمل فترته مع نادي هلال كادقلي (أسود الجبال)، ويُعد ميغا بحسب صحيفة السوداني الدولية، من أميز الحراس في الساحة الرياضية. الخرطوم (أخبار الخليج 365).

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