المريخ يتدخّل بقوة لكسب توقيع حارس الهلال

التاريخ: 27-ديسمبر-2019
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دخل نادي المريخ العاصمي قوة من أجل الظفر بخدمات حارس المنتخب الأولمبي وهلال الجبال أحمد آدم ميغا.
ويجدر ذكره أن أحمد آدم ميقا مطلق السراح بعد أن أكمل فترته مع نادي هلال كادقلي (أسود الجبال)، ويُعد ميغا بحسب صحيفة السوداني الدولية، من أميز الحراس في الساحة الرياضية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365).
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