الكاردينال يهاتف بعثة الهلال

التاريخ: 27-ديسمبر-2019 فى : رياضة 1 مشاهدة أجرى رئيس نادي الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال، اتصالاً هاتفياً ببعثة الفريق في تونس، مطمئناً على الجاهزية الفنية للفريق قبل موقعة الليتوال. Advertisements ومن جانبه بعث رئيس البعثة أبو كلابيش بتطمينات واسعة لرئيس النادي عن جاهزية الفريق وقدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية أمام التونسي. يجدر ذكره وبحسب صحيفة السوداني الدولية، أن رئيس الهلال يتواجد في الخرطوم هذه الأيام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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