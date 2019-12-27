الشارع التونسي يهتم بقمة (السبت)

التاريخ: 27-ديسمبر-2019 فى : رياضة 5 مشاهدة Advertisements بدا الشارع التونسي مهتماً كثيراً بمباراة الهلال والنجم الساحلي في الجولة الثالثة من البطولة الأفريقية. وقد بدأت الجماهير مبكراً في عملية الحصول على تذاكر دخول المباراة بعد أن تم طرحها، كما تحظى المواجهة بحسب صحيفة السوداني الدولية، باهتمام إعلامي كبير من قبل أجهزة الإعلام التونسية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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