“الأميري” يستضيف البلابل والبربري و”الدولي” بصوت أروى خوجلي

يستضيف المطعم الأميري بالخرطوم حفل رأس السنة، ويحيي الحفل البلابل بعد غيبة عن الحفلات الجماهيرية، إلى جانب الفنان يوسف البربري “ملك الشعبي” كما يطلق عليه. ويختتم الأمسية الفنان الشاب محمد بشير “الدولي” وتقدم الأمسية بحسب صحيفة السوداني الدولية، المذيعة بقناة سودانية 24 أروى خوجلي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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