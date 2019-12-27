حسين الصادق يكشف عن مفاجآت في 2020

كشف الفنان الشاب حسين الصادق عن عدد من الأعمال الغنائية التي سيقدمها خلال العام الجديد. وقال لمصادر: “من الأعمال الجديدة في السنة الجديدة (يصبحن على خير عيونك) كلمات وألحان أحمد البلال، ولدي ألبوم غنائي كامل تتوزع فيه الأغنيات بين أحمد البلال، ومحمود الجيلي، سينزل في السنة الجديدة، وأشار بحسب صحيفة السوداني الدولية إلى التعاون مع حمزة سليمان الذي لحن “قبيلتي حرية”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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