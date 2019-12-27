سلمى الفيصل: أنا (الفكرة) والجمهور

نفت المذيعة سلمى الفيصل الاتهامات التي تعرضت لها مؤخراً والتي وصلت للمخدرات ومواجهات إنتهت بإطلاق النار عليها رمياً بالرصاص منوهة إلى أن كل ذلك رواسب في النفوس.
وكشفت لمصادر: رغم كل ذلك أنصفني الله والقضاء. ولفتت أنها لا تخاف إلا من الله سبحانه وتعالى وأن والدها لقبها بـ(المرأة الحديدية) نسبة لمواجهتها كثير من الصعوبات خلال حياتها وقالت بحسب صحيفة السوداني الدولية: “تعودت دائماً أن أخرج منتصرة ودائماً ما يعلو جبيني “ضحكة” رضاء أو سخرية و”ما بكتلني بقوني وأنا حية الآن”، لتقطع بقولها: رغم الظلم والحسد لكل بداية نهاية وأنا المذيعة “الصاح” في المكان “الخلط” وأنا “الفكرة” والجمهور.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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