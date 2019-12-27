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مداعبة بين ود الأمين وتركي آل الشيخ تشعل الأسافير

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مداعبة بين ود الأمين وتركي آل الشيخ تشعل الأسافير

دعا الموسيقار محمد الأمين في مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي المستشار تركي آل الشيخ لحضور حفل (ليلة سودان المحبة) التي يحيها اليوم في بوليفارد الرياض بمشاركة المطربة نانسي عجاج والمطرب حسين الصادق، وقال ود الأمين: “أتمنى أن تكون حضور معنا في الحفل وأنت الوحيد الذي سنسمح له بالغناء معنا في المسرح”.

 

إلا أن تركي اعتذر عن حضور الحفل وكتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر بحسب صحيفة السوداني الدولية: “فنانا القدير تحية عطر كلها محبة لك ول أهلي في السودان الحبيب وللأسف أنا خارج المملكة العربية في الوقت الحالي، كنت أتمنى أحضر وأكون الوحيد المسموح له يغني نورت بيتك وأحنا أهل”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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