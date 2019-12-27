اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

منتظرون يعتدون على نزيل داخل حراسة شرطة

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 27-ديسمبر-2019

38 مشاهدة

منتظرون يعتدون على نزيل داخل حراسة شرطة

أحالت نيابة الديوم الجنوبية ملف قضية أربعة منتظرين بإحدى الحراسات قاموا بالاعتداء على منتظر آخر بالضرب داخل الحبس مسببين له إصابات بالغة الخطورة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأودع الملف لدى محكمة جنايات بورتسودان أمام منضدة مولانا محي الدين علي بريمة.

Advertisements

 

ويشير البلاغ بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أن المتهمين تم حجزهم عقب أحداث شهدتها المنطقة لخلاف بين قبيلتين وفور ذلك تم القبض على المجني عليه وأودع بالحراسة ذاتها التي بها المتهمون وأنهالوا عليه بالضرب مسببين له الأذى الجسيم وصرخ المجني عليه داخل الحبس مستنجداً ومستغيثاً بالشرطة التي أسرعت إلى انقاذه من قبضة المتهمين ونقل إلى المستشفى بموجب أورنيك (8) جنائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتظرون يعتدون على نزيل داخل حراسة شرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا