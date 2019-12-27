منتظرون يعتدون على نزيل داخل حراسة شرطة

أحالت نيابة الديوم الجنوبية ملف قضية أربعة منتظرين بإحدى الحراسات قاموا بالاعتداء على منتظر آخر بالضرب داخل الحبس مسببين له إصابات بالغة الخطورة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأودع الملف لدى محكمة جنايات بورتسودان أمام منضدة مولانا محي الدين علي بريمة.

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ويشير البلاغ بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أن المتهمين تم حجزهم عقب أحداث شهدتها المنطقة لخلاف بين قبيلتين وفور ذلك تم القبض على المجني عليه وأودع بالحراسة ذاتها التي بها المتهمون وأنهالوا عليه بالضرب مسببين له الأذى الجسيم وصرخ المجني عليه داخل الحبس مستنجداً ومستغيثاً بالشرطة التي أسرعت إلى انقاذه من قبضة المتهمين ونقل إلى المستشفى بموجب أورنيك (8) جنائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)