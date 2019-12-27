السجن ثلاثة أعوام لـ(نظامي)

قضت محكمة جنايات كسلا العامة برئاسة القاضي راشد محمد الحسن أمس حكماً بالسجن ثلاثة أعوام على نظامي أدانته المحكمة بالشورع في السرقة مخالفاً لنص المادة 20/174 من القانون الجنائي.

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وأشارت المحكمة في مذكرة قرارها بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن تشديد العقوبة يرجع إلى أن المدان ينتمي إلى القوات النظامية ورجل قانون ومن واجبه حماية المواطن والحفاظ على أمنه ومنع الجريمة وليس أن يرتكبها.

وتتلخص الوقائع في أن المتهم أحد منسوبي القوات النظامية، وتسلل في يوم الحادث في الساعات الأولى من الصباح إلى أحد المنازل، وشاهدته امرأة مسنة بالمنزل وتراجع هارباً إلا أنه عاد مجدداً وتسلق الجدران وتم القبض عليه وفي الأثناء أخرج سلاحه (مسدساً) وحاول إطلاق الرصاص على أصحاب المنزل إلا أنه تم السيطرة عليه وأقتيد إلى قسم الشرطة لتدوين بلاغ في مواجهته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)