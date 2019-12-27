رجل يكشف تفاصيل مقتل ابنه رمياً بالرصاص

كشف رجل عن تفاصيل مقتل ابنه رمياً بالرصاص، ويواجه الاتهام بقتله نظامي.

Advertisements

وقال والد القتيل بصفته شاكياً في الدعوى عند الإدلاء بإفاداته أمام محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي د. وليد حسن موسى بأنه في يوم الحادث كان ابنه القتيل موجوداً بالمنزل وأنه سمع أصواتأً مرتفعة بالشارع وصياحاً صادراً من سكان المنطقة.

وأشار والد القتيل بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أنه فوراً نقلت الجثة إلى المشرحة، ومن ثم توجه إلى قسم شرطة (5) بالحاج يوسف ودون بلاغاً بالحادثة وقال في بلاغه بأن الجريمة وقعت بالشارع العام بمحطة مواصلات عامة بالحاج يوسف وأن الإصابة كانت في القدم، نافياً علمه بأسباب الحادث وأنكر أن ابنه مطلوب في بلاغ آخر مع مجموعة متهمين، وقال إنه لا يعلم بالشخص الذي أصاب ابنه، مشيراً إلى أن ابنه كان نظامياً سابقاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)