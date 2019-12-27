(طاقية) تؤدي إلى مقتل شاب نحراً

التاريخ: 27-ديسمبر-2019
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لقى شاب مصرعه نحراً بسكين على يد أحد الباعة المتجولين (فريشة)، بغرب مدينة نيالا، وذلك بسبب طاقية يعرضها المتهم للبيع على الأرض وأن المجني عليه وطأت عليها قدمه.
وأشارت الوقائع إلى أن المجني عليه كان مشجعاً لأحد الفرق الرياضية، وفور خروجه من حضور مباراة لكرة قدم وكان يترنم ويتراقص طرباً ابتهاجاً بفوز فريقه، هوت قدماه ووقعت على بضاعة المتهم ووطأت طافية، وغضب المتهم واستل سكيناً ووجه إلى المتهم وأصابته إصابة بالغة أودت بحياته في الحال.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، تم القبض على المتهم في الحال وسكينه تقطر دماُ، وأحيلت الجثة إلى المشرحة لاستخراج تقرير التشريح، وأقتيد المتهم إلى قسم الشرطة للتحقيق معه حول ملابسات الحادث، ودون في مواجهته بلاغ بمخالفة المادة 130 من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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