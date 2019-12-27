تفاصيل القبض على متهمين بسرقة تاجر أثناء أدائه للصلاة

التاريخ: 27-ديسمبر-2019
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أفصحت الشرطة أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال عن تفاصيل القبض على متهمين وبحوزتهما مسروقات تبلغ قيمتها (100) ألف جنيه. عبارة عن مواد تموينية تمكن متهم من سرقتها من متجر.
وقال الشاكي أنه في يوم الحادث توجه لأداء الصلاة بالمسجد، إلا أنه لم يغلق المتجر، وتفاجأ فور عودته بربع ساعة بوجود آثار أقدام أشخاص، وصاح بصوت عالٌ عندما شاهد اختفاء عدد كبير من المواد التموينية وتوجه لإخطار زميله، وبدوره أخبره بأنه شاهد مجهولاً يحمل (كيساً) وتبدو عليه علامات الخوف.
وعليه دون التجار بلاغاً بقسم الشرطة، وبعد الرصد والمتابعة بحسب صحيفة السوداني الدولية، تم القبض على عدد من المشتبه بهم وأقر أحدهما بالسرقة فيما أنكر الثاني ارتكاب الجريمة، وحررت لهما النيابة الاتهام بالسرقة ورفعت الملف إلى المحكمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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