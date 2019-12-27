خلو شوارع الخرطوم من تُجار العُملة وانخفاض طفيف للدولار

التاريخ: 27-ديسمبر-2019
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خلت شوارع العاصمة الخرطوم أمس من تجار العملة، وسط ارتفاع طفيف لقيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وكشف متعاملون مع الأسواق الموازية للعملات، أن الحملات التي شنتها السلطات منذ يوم أمس الأول أدت لاختفاء ظاهرة (السريحة).
وأوضح متعاملون وفقاً لمصادر أمس، أن الحملات ساهمت في رفع قيمة الجنيه السوداني أمام الدرهم الإماراتي حيث سجل سعر البيع (24.30) جنيه مقابل (24.60) جنيه خلال الأيام الماضية، وكشفوا أن أسعار شراء الدولار انخفضت من (88) إلى (86) جنيهاً، فيما سجل سعر البيع (87) جنيهاً مقارنة بـ(89) جنيهاً.
وأكد المتعاملون بحسب صحيفة الصيحة، وجود حالة من الارتباك في تداولات الأسواق الموازية، ساهمت في تقليل الطلب على العملات في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الحملات الأمنية.
وأمس الأول، بدأت السلطات الأمنية حملات مكثفة على تجار العملة بوسط الخرطوم وألقت القبض على عدد كبير منهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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