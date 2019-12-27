السجن والغرامة لسيدة صفعت طفلاً

أدانت محكمة الأسرة والطفل بأم درمان التي يترأسها القاضي إبراهيم حسن طاهر أمس سيدة صفعت طفلاً، وقررت في مواجهتها عقوبة السجن شهرين مع وقف التنفيذ والغرامة مبلغ ألف جنيه، وفي حالة عدم دفع الغرامة السجن (60) يوماً.

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وتعود التفاصيل بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أن والدة المجني عليه دونت بلاغاً في مواجهة المتهمة بقسم حماية الأسرة والطفل بمخالفة نص المادة (142) من القانون الجنائي المتعلقة بالأذى البسيط.

وبعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع توصلت المحكمة لإدانة المتهمة وقررت في مواجهتها عقوبة السجن والغرامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)