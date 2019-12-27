“الثورية”: دخول كل المسارات للتفاوض اختراق وإنجاز كبير

التاريخ: 27-ديسمبر-2019
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أعلن رئيس الوساطة الجنوبية المستشار الأمني لرئيس دولة جنوب السودان توت قلواك أمس، عن استئناف جولة التفاوض رسمياً عقب عطلة أعياد الكريسماس.
وقال قلواك إنه تم رفع تقرير أمس حول “مسار الشمال” وتسلمته الوساطة، ليتم التدارس حوله من الحكومة وكل الأطراف.
من جانبه أكد رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس بحسب صحيفة الصيحة، أنه تم استئناف جولة التفاوض بتقديم رؤية “مسار الشمال” للوساطة ظهر أمس الخميس، وأكد سيرهم بخطى ثابتة نحو تحقيق السلام، وقال إنه بمسار الشمال تكون كل المسارات قد بدأ التفاوض حولها، واعتبر الهادي دخول كل المسارات اختراقاً وإنجازاً كبيراً في جولة التفاوض.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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