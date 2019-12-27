زوجة تواجه الاتهام بإشعال النيران في منزل الزوجة الثانية

التاريخ: 27-ديسمبر-2019 فى : حوادث 71 مشاهدة تنظر محكمة الجنايات بكرري في وقائع البلاغ المفتوح في مواجهة إحدى الزوجات وذلك لإتهامها من قبل الزوجة الثانية بإشعال النيران في الجزء الخاص بها، في المنزل الذي تقيم به الزوجتان. وذلك بإدعاء الزوجة الثانية بأن الجزء الخاص بها تعرض للحريق وتلف الأثايات والستائر والأجهزة الكهربائية. Advertisements وبالقبض على الزوجة وبحسب صحيفة الدار، تم الإفراج عنها بالضمان المادي، إلا أنها أنكرت الاتهام الموجه لها، وحددت المحكمة جلسة لسماع المتحري وشهود الاتهام للسير في الإجراءات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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