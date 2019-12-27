شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أتهم رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي القيادي في الجبهة الثورية، “قوى اعلان الحرية والتغيير” بعقد مفاوضات مع حزب المؤتمر الوطني المحلول . ونشر مناوي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا : “المخاوف تدفع منظري الحرية التغيير للتفاوض مبكرا مع فصائل الحركة الإسلامية علي رأسها المؤتمر الوطني . وقطار حوارهم بدأ منذ أسابيع” .

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كانت هذه تفاصيل خبر مناوي: قوى التغيير تتفاوض مع المؤتمر الوطني المحلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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