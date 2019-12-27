الصحفي منعم سليمان: عبد الحي يوسف داعشي إرهابي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علق الصحفي عبد المنعم سليمان على صفحته الرسمية بالفيسبوك رداً على بلاغ من عبد الحي يوسف ، أمام مسجد “سيدالمرسلين” وأمر قبض وحظر من السفر صادر من نيابة المعلوماتية في مواجهته.

وقال عبد المنعم سليمان، إن “عبد الحي يوسف داعشي بحسب فكره وتوجهاته التي يعرفها القاصي والداني هو إرهابي بحسب تعريف الإرهاب.. أقولها الآن وسأقولها أمام النيابة”.

واضاف سليمان : “ثم انني لم أنتمي في أي يوم من الأيام لعضوية ما يسمى باتحاد الصحفيين السودانيين غير الشرعي.. كما أستغرب من وكيل نيابة يخاطب إتحاد تم حله وفقا لقانون لجنة تفكيك الإنقاذ”.

وتابع سليمان : “والأهم.. أنا الآن خارج البلاد وسأذهب للنيابة عند قدومي المرة القادمة.. حتى لو كان الشاكي -الداعشي الإرهابي- داخل السجن في ذلك الوقت”.

وقال سليمان ان :”إقامة دولة القانون هو غايتنا رغم إن بعض القائمين على تنفيذ القانون من سدنة العهد البائد.. كما هو الحال داخل أجهزة الشرطة حيث يتواجد المئات من ضباط التنظيم الإسلامي البائد والنيابة التي لا تزال تضم بعض ضباط الأمن يدنسون ثوب العدالة الناصع.. والمحكمة الدستورية حيث الحال يغني عن السؤال. وختم عبد المنعم تعليقه بكلمة #مدنية”.