السعودية: القتل بدون مبرر.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لاتمر فترة إلا ويتفاجأ مواطنو المنطقة الشرقية فى السعودية بالقوات الأمنية – القادمة فى الغالب من المركز – يتفاجؤون بها تهاجم مناطقهم وتستخدم العنف المفرط فتهدم وتتلف وتعتقل وتجرح وكثيرا ما تقتل بعض مواطنيها احيانا لاسباب وتبريرات تافهة واحيانا دون ابداء أى اسباب والنتيجة مزيدا من الضحايا الشباب واحيانا تطال الاعتقالات كثيرا من اهلهم ظلما وعدوانا.

وعادة ما تخرج السلطات ببيان لايكون ناظرا للحقيقة ولا مهتما بها وانما فقط لاجل التمويه والتغييب ، وفى هذا الصدد اعلنت وسائل إعلام سعودية مقتل مواطنين بعملية لقوات الأمن في الدمام شرقي السعودية.

ووسط صمت دولى مطبق وتجاهل لمعاناة المواطنين شرق السعودية تجد الرياض الفرصة مواتية لتصفية حساباتها مع ناشطين مطالبين بالحريات والحقوق الاساسية وعلى استحياء تصدر مطالبات خجولة من منظمات حقوق الإنسان الدولية تتمنى ان لا تقدم الرياض على عدم قمع معارضيها بحجة مكافحة الإرهاب.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا إنه من مكان العملية، حيث تسمع فيه أصوات إطلاق رصاص وتشاهد سيارات قوات الأمن منتشرة في المنطقة بكثافة وهو عمل لايتناسب مع شباب عزل ليس لهم إلا الهتاف وتنظيم الاحتجاجات وهكذا هى السعودية.

ووفقا للبيانات الواردة، لم تعرف بعد هوية المواطنين الذين قضيا برصاص قوات الأمن، ولم تصدر عن الجهات الرسمية توضيحات في هذا الشأن.

وفى الأخبار ان مواطنى حى العنود فى الدمام فوجئوا بقوات الأمن تباغتهم وتنتشر

المركبات العسكرية في المنطقة وبها فرقةٌ من المباحث العامة مدعومةٌ بفرقة ٍأخرى من جهاز أمن الدولة اقتحمتا الأحياء، وشرعتا في مُهاجمة الآمنين في منازلهم بحجّة تكرّرها عند كلّ عملية أمنية تقرّر القيام بها وهى البحث عن مطلوبين.

وفي المعلومات الواردة من داخل المنطقة، لا مبرّر للمداهمة، فلا مطلوبين، ولا أسماء مُدرجة حديثًا على لائحة تتذرّع بها السلطات لتنفيذ أجنداتها الأمنية حيثُ تشاء والمسألة تتعلّق فقط بنيّة السلطات تأزيم الوضع في عموم المنطقة الشرقية عبر استهداف النشطاء السلميين، خاصة أولئك الذين لم يوضعوا في خانة المطلوبين. الغاية بالنسبة لمن يعرف جيّدا تكتيك وأسلوب القوات الأمنية في تلك البقعة هو ضرب أيّة صورة قد تنقل صوت كلّ مظلومٍ ومقموع ٍومعتقلٍ في الزنازين السوداء لآل سعود.