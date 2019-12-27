رئيس تحالف قوى الاجماع الوطني فاروق ابو عيسى يصل البلاد اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يصل البلاد اليوم الاستاذ فاروق ابو عيسى رئيس تحالف قوى الاجماع الوطني، وأعلنت الجبهة الديمقراطية للمحامين ترحيبها بعودته واعتبرت الجبهة الديمقراطية للمحامين في بيان مقتضب إن عودة فاروق ابو عيسى بعد ثورة ديسمبر واقتلاع نظام حكم البشير مهمة لمساهمته الكبيرة في القضايا السياسية والقانونية الكبيرة بالاضافة الى مساهمته وسط المحامين حتى يتمكنوا من استرداد نقابتهم الشرعية.

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