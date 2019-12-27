شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻣﺲ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔﻋﻦ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﻻء ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ بالنمرة (م د / ق د / 327 / 2019م) ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺿﺪﻫﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ يوسف . ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ ﺩﻋﻮﻯ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻭﻻء ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ ﺣﺘﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 22/3 من الوثيقة ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2019 المصادق ﺑﺈﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺭﻗﻢ 38 لسنة 2019 ﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲﺃﻭ ﻭﻻﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ/ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺩﻭﻥ ﺃﺧـﺬ ﺍﻹﺫﻥﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻭﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦﺇﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ. المادة السابقة عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019م المقالة القادمة رئيس تحالف قوى الاجماع الوطني فاروق ابو عيسى يصل البلاد اليوم

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كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﺮﻓﺾ دﻋﻮى ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻲ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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