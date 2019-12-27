عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

الموازنة تعتمد”88″ مؤسسة أنشأها النظام البائد

الدستورية ترفض دعوى عبد الحي رفع الحصانة عن البوشي

تحويل دار الوطني المحلول بسنار لمستشفى عيون

الصيحة

مناوي: مخاوف تدفع”قحت” للتفاوض مع المؤتمر الوطني

اجتماع استثنائي لمجلس الوزراءء حول”موازنة 2020″ اليوم

“الدستورية” ترفض حصانة”البوشي” وعبد الحي يدوّن بلاغات ضد”مروجي الشائعات”

التيّار

الحلو لـ”التيّار”: طلبت من حمدوك زيارة”كادوا” في يناير

بابكر فيصل بـ”التيّار”: خلاف مع”الشعبية” بشأن العلمانية

شلل في الخرطوم والجيش يغلق عددًا من الطرق

إيداع مرافعات الدفاع الختامية في قضية مقتل المعلم أحمد الخير

صحيفة أخبار اليوم:

مجلس الوزراء يحسم أمر موازنة العام ٢٠٢٠ اليوم.

تعليق التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية جناح الحلو.

ضحايا الزاوية الليبية يطالبون بتعويضات تصل ٣١ مليار دولار .

القوات المسلحة : إغلاق الطريق المؤدي للقيادة تدابير احترازية.

المحكمة الدستورية ترفض رفع الحصانة عن البوشي.

استقالة وكيل المعادن المكلف بوزارة الطاقة والتعدين.

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صحيفة الوطن:

قتيل وجرحى في هجوم لـ “الشفتة” الأثيوبية على قرى حدودية

“الدستورية” ترفض دعوى لـ “عبد الحي” برفع الحصانة عن ولاء البوشي

مناوي: المخاوف تدفع “قحت” للتفاوض مع المؤتمر الوطني

مدير جامعة النيلين يكشف عن فساد موروث منذ النظام البائد

زيارة مرتقبة لـ “البرهان” و “حمدوك” إلى كاودا

السوداني الدولية

الجيش يتخذ تدابير وينفي حدوث محاولة انقلابية

مناوي يكشف عن حوار بين”الوطني” و”الحرية والتغيير”

خبير اقتصادي: موازنة2020 دون الطموح

خلو الشوارع من تجار العملة وانخفاض طفيف للدولار

الانتباهة

قتبل و”4″ إصابات في هجوم لمليشيات إثيوبية بالحدود

“الانتباهة” تكشف عددًا من أسماء الولاة المؤقتين

صعود أسعار الذرة وانخفاض السمسم بالقضارف

“التغيير”: بعض الولاة مهددة بالانفجار

صحيفة آخر لحظة:

إغلاق طرق القيادة يشل الخرطوم ويُثير الشائعات

تأجيل (الموازنة) والبرهان وحمدوك إلى كاودا

وزير يُعين مديراً مالياً مداناً بالفساد

سيدة تهدد بالقفز من سور مجلس الوزراء

الدستورية ترفض إسقاط حصانة البوشي

تعليق المفاوضات مع الحلو لأسبوعين