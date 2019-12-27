حمدوك ودونالد بوث.. ايكما نصدق

شهاب محمد - الخرطوم - خاص السودان:

في مؤتمره الصحفى الذى عقده بواشنطون ابان زيارته الأخيرة لها قال السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك انه ووفده المرافق له اتفقوا مع الادارة الأمريكية على تخفيض المبلغ الذى يفترض ان تدفعه الخرطوم تعويضا عن تفجيرات نيروبى ودار السلام والمدمرة كول باليمن وانهم رأوا ضرورة الاعتراف بمسؤولية السودان عن التعويضات باعتبارها حكما قضائيا تسبب فيه تعنت النظام البائد الذى رفض الاعتراف بالمحكمة ولو انه تعاون معها وكلف مكتب محاماة بالترافع امامها نيابة عنه لربما كان الوضع الان مختلفا ، وقال حمدوك انه ظلوا يفاوضون الادارة الأمريكية فى تخفيض المطالبات وقد نجحوا عبر محادثات مستمرة وشاقة ان يخفضوا المطالبات التى كانت أول ايام صدورها احد عشر مليون دولار الى ان اوصلوها الى ثلاثمائة الف دولار ، ولاشك ان هذا كلام جيد ونجاح دوبلوماسى غير مسبوق وهو ماجعل الكثيرين ينظرون باكبار الى السيد حمدوك ووفده المرافق له (ان صدقت الرواية)..

وقبل أيام صدر كلام مناف لهذا الأمر 100% وهو ما ورد على لسان المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث الذى أكد تمسُّك واشنطن بدفع حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تعويضات ضحايا تفجيرات سفارتي بلاده في كينيا وتنزانيا عام 1998م والبالغة (10) مليارات دولار كاملة.

ونفى بوث، صحة تصريحات حمدوك بشأن تقليل المبلغ لمئات الالاف والتي نُشرت في “وول ستريت جورنال” و”سودان تربيون”، وقال إنّها جاءت من حمدوك كونه زعيماً جديداً يضخّم النجاح لجمهوره السياسي المحلي، بعد زيارات رفيعة المُستوى أوائل ديسمبر إلى واشنطن.

فيما كشف المحامي المُشارك مايكل ميلر، الذي يمثل نحو (600) طرف في دعوى قضائية ضد السودان لصحيفة “هل الأمريكية”، أن بوث جدّد التزام إدارة ترمب بضمان العدالة لضحايا الإرهاب وتقديم “الأضرار الكاملة”، وهو مَبلغٌ يصل لأكثر من (10) مليارات دولار، وقال إنّ إدارة ترمب تدعم حصولهم على كامل التعويض، ووصف لقاءه مع بوث بالجيد جداً.

ووفقاً للصحيفة المُقرّبة من الكونغرس الأمريكي، فإنّ الكونغرس تلقى شكاوى من مجموعات تمثل الضحايا، أعربت عن قلقها من تصريحات حمدوك بشأن تخفيض المبلغ، مِمّا دفع الخارجية لإيفاد مبعوثٍ خاصٍ للقاء مُمثلي الضحايا.

وأعرب عددٌ من النُّوّاب عن رفضهم رفع العُقُوبات عن السودان قبل دفع كامل التعويضات، وقالت الصحيفة، إنّ أعضاء الكونغرس طالبوا وزير الخارجية مايك بومبيو بمُواصلة الضغط على السودان لحل جميع الادعاءات العالقة لضحايا الإرهاب قبل رفع العُقُوبات أو التخلِّي عن تصنيف السودان كدولةٍ راعيةٍ للإرهاب

ان تكذيب بوث لحمدوك جاء فى سياق الخطاب الموجه للداخل الامريكى وعلى الرغم من ذلك فانه يشكل قلقا لدى السودانيين والمهتمين بالشأن السودانى ويتحتم على حمدوك الجهر بالحقيقة وبيان ماحدث بالضبط فقد انتهى زمن الغتغيت والدسدسة