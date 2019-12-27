وزير الصحة بسنار تحول دار الوطني المحلول لمستشفى عيون

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الخليج 365:
أعلن وزير الصحة والتنمية المكلف بولاية سنار د. علم الهدى مصطفى أبو كليب عن تحويل دار المؤتمر الوطني بالولاية لمستشفى عيون.
ووجه والي سنار بتحويل دار الوطني لمستشفى عيون وقال وزير الصحة المكلف: قدمنا طلباً للوالي وبعد نقاشات تابعتها لجان المقاومة تم التصديق بالمبنى للوزارة وسنبدأ الأحد القادم في تحويل مركز العيون لمقر المستشفى الجديد.
ونوه الى أن المستشفى سيخدم شريحة كبيرة من مرضى العيون بالولاية بجانب ولاية النيل الأزرق والولايات الحدودية.
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