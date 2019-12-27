ماكدولانز مابشبهنا ياحمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من الممكن ان تقع بعض الجهات فى أخطاء ويتم تلافيها وهذا امر طبيعى ، ومن الممكن ان تتعرض بعض الجهات لحملات تشويه ومحاولات إسقاط من منافسين أو حتى لاى سبب آخر فهذا امر معهود ، لكن ان تكون هذه الجهات تقدم خدمات فى مجال الأكل والشرب فان الاحتياط يقتضى التوقف فورا عن التعامل معها الى ان تثبت الحقيقة ، فكيف ان كانت هذه الجهات امريكية ؟ إلا يقتضى ذلك التوقف فورا عن التعامل معها لان الأمريكان فى الغالب غير جديرين بالثقة فيهم وليسوا مصدقين فى ادعاءاتهم .

تقرير صادم عن مطاعم ماكدولانز يجعلنا نرفع الصوت عاليا اننا لانريد فرعا لهذه المؤسسة فى بلادنا ياحمدوك فكن على قدر أمل شعبك فيك يا سيادة رئيس الوزراء واغلقوا هذا الفرع حتى لانقع فى المحظور.

دعونا نقرأ هذا الكلام الصعب :

مع كل النجاحات التى شكلتها شركة ماكدولانز للوجبات السريعة إلا ان اتهامات طالتها فى اخلاقيات هذه المهنة ، حيث اثبتت تقارير حول العالم استخدام هذه الشركة لحوم احصنة وحشرات ومواد سامة فى اطعمتها ولاحقا اعترفت الشركة بهذه التقارير وحولت ملفاتها على المحكمة وتمت تسوية الأمر لكن ان تستخدم الشركة المذكورة لحوما بشرية فى اطعمتها فهذا قمة الانحطاط الاخلاقى ، واستنادا الى تقرير نشره موقع هازلارز الامريكى أكد ان ماكدولانز تستخدم لحوم البشر فى الهامبيرغر والفطائر وغيرها واثبت الموقع ذلك من خلال حصوله على اعترافات صوتية لاحد العاملين باحد فروع الشركة ، كما اكد التقرير انه وفى اثناء كشف الطب الشرعى على محلين من محلات ماكدولانز وجدوا فى الثلاجات نوعين من اللحوم البشرية ولحوم الخيول وذلك فى فرع الشركة باوكلاهوما سيتى ، وفى تقرير آخر نشره موقع ديلى بز لايف حكى عن نشر الطب الشرعى تقارير عن مطاعم ماكدولانز فى الولايات المتحدة افضت الى وجود اللحوم البشرية فى 90% من منتجات ماكدولانز ، كما ان وكيل مكتب التحقيقات الفدرالية لويد هاريسون اعلن ان الامر المزعج والسيئ للغاية هو ان هذه اللحوم البشرية التى عثر عليها تحتوى على لحوم أطفال ، وايضا نشر موقع بى بى سى عام 2015 ان ال FBI كشف عن تسجيل اكثر من 600000 بلاغ عن فقدان أشخاص فى شمال امريكا غالبيتهم دون الثمانية عشر عاما .

وفى ظل هذه الحقائق الصادمة التى تمثل جريمة بحق الإنسانية فانه يطرح السؤال التالى : اذا كانت شركة ماكدولانز غير مكترثة بالامن الغذائى لاهلها ومواطنى بلدها الام فاى جحيم تحتويه منتجاتها للبلدان الاخرى

نناشد السيد حمدوك بضرورة اغلاق هذا الفرع المشبوه فى الخرطوم فانه لايشبهنا علاوة على انه لن يأتى بخير .