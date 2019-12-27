محاكمة نظامي نهب شاباً بشارع النيل بالمقرن

التاريخ: 27-ديسمبر-2019
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كشف مساعد شرطة أمام محكمة الخرطوم شمال تفاصيل محاكمة أحد منسوبي جهة نظامية بنهب شاب بالقرب من حدائق الهيلتون بشارع النيل حيث أفاد أمام مولانا مصعب أنه بتاريخ 27/8/2019 وفي تمام الساعة الواحدة والربع صباحاً أبلغ الشاكي يفيد في مضمون بلاغه أن المجني عليه كان بالقرب من حدائق الهيلتون بالمقرن يتحدث بالهاتف وهدده المتهم ببندقية كلاش ونهب منه الهاتف الذي تبلغ قيمته (20) ألف جنيه بالإضافة إلى عملة أجنبية مضيفاً بأنه أثناء تهديد المتهم الشاكي تعارك معه وأمسكه من زيه (الكاكي) الذي كان يرتديه وفور هرب نحو النيل، وتم فتح بلاغ تحت نص المادة 175 من القانون المتعلقة بالنهب ووضعت معروضات في البلاغ ملابس المتهم.
كما ذكر بأنه تم القبض على المتهم معه أدين في بلاغ مماثل، وتم إخطار الشاكي للحضور، وتعرف عليه، وبحسب صحيفة الدار، نفى المتهم عند تلاوة أقواله إرتكابه للجريمة، وبعدها تمت مناقشة المتحري بواسطة هيئتي الاتهام والدفاع وحددت جلسة أخرى لمواصلة القضية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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