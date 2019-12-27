زوجة تنجب (3) توأم وتطلق عليهم حمدوك والبرهان وحميدتي

نجحت القابلة القانونية فاطمة الشهيرة بـ”بت المأذون” أن تستفيد من خبراتها المتراكمة في مجال عملها الإنساني، حيث دخلت عليها زوجة تتوجع داخل مستشفى المسلمية بولاية الجزيرة. وبتوفيق من المولى عز وجل وبدون عملية قيصرية وبإشراف من إدارة المستشفى تمكنت الداية “بت المأذون” أن تدخل الفرحة في نفوس أسرة الزوجة “حليمة إسماعيل” بإنجابها لـ”3″ توأم.

وقد عمت الفرحة أهالي الزوجة وأسرة المستشفى وحباً في “حكومة التغيير” بحسب صحيفة الدار، وافقت الأسرة بالإجماع بإطلاق أسماء (حمدوك والبرهان وحميدتي) على التوأم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)