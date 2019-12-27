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جامعة النيلين تكشف عن فساد منذ النظام السابق وفتح فروع لها بالولايات

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التاريخ: 27-ديسمبر-2019

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جامعة النيلين تكشف عن فساد منذ النظام السابق وفتح فروع لها بالولايات

كشفت جامعة النيلين عن فساد بالجامعة قالت إنه موروث منذ النظام السابق. وأكد مدير الجامعة بروفيسور محمد الأمين أحمد في مؤتمر صحفي أمس، إن الإدارة تعكف حالياً على رصد الفساد الموجود بالجامعة عبر القوات الرسمية.

 

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وأعلن الأمين بحسب صحيفة الدار، عن اتجاه لفتح فروع لجامعة النيلي بالولايات.

 

 

وقال المدير إن قبول الطلاب في عهد النظام البائد كان يتم بغرض الحصول على الجباية ووصفه بالقبول التجاري وتعهد بأن يتم القبول اعتباراً من العام القادم بحسب المطلوب في قاعات الدراسة والسكن. وقال إن الحكومة دفعت لجامعته بعدد من التحديات التي تجابها وطالبتها بإجراء بحوث علمية حولها خاصة المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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