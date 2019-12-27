مصادر تكشف عن أسماء المرشحين لولاة الولايات

التاريخ: 27-ديسمبر-2019
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تحصلت مصادر، على أسماء أبرز المرشحين لمنصب الوالي في الولايات الـ(14)، إضافة لواليي الخرطوم وشمال دارفور اللذين تم تحديدهما بالاسم.
فيما كشفت الترشيحات عن سيدتين في قائمة كشف ولاية نهر النيل ما يُعد سابقة جديدة في تاريخ البلاد.
وتمّ ترشيح عز الدين مختار من ”نداء السودان” لولاية شمال دارفور، ومحمد عبد الله الدومة من ”حزب الأمة” لغرب دارفور، وطارق الشيخ من “الشيوعي” لجنوب دارفور، وجبر الدار من “حزب الأمة” لغرب كردفان، بجانب الإبقاء على الوالي الحالي لجنوب كردفان.
فيما تمّ وبحسب صحيفة الصيحة، ترشيح عز الدين جعفر سالم من ”التجمع الاتحادي المعارض” للشمالية. وعصام خالد القاضي من “حزب الأمة” للنيل الأزرق، وإسماعيل سنقاما من “التجمّع الاتحادي المعارض” للقضارف ومضوي إبراهيم لشمال كردفان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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