اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

استقالة وكيل المعادن بوزارة الطاقة والتعدين

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 27-ديسمبر-2019

113 مشاهدة

استقالة وكيل المعادن بوزارة الطاقة والتعدين

علمت مصادر، أن وكيل المعادن بوزارة الطاقة والتعدين المكلف، جمال الفاتح تقدم بالاستقالة من منصبه وسط تأكيدات بقبولها.

Advertisements

 

وأكدت المصادر أن الوكيل آثر الترجل عن المنصب لدواع صحية تمنعه من مواصلة العمل، وكشفت في الوقت ذاته وبحسب صحيفة آخر لحظة، أن المشاورات لا زالت جارية لاختيار خليفته حيث رشحت عدة أسماء من بينها شخصية أكاديمية رفيعة ذات صلة بالقطاع وهي الأقرب لتولي المنصب بحسب المصادر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقالة وكيل المعادن بوزارة الطاقة والتعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا