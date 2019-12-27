استقالة وكيل المعادن بوزارة الطاقة والتعدين

علمت مصادر، أن وكيل المعادن بوزارة الطاقة والتعدين المكلف، جمال الفاتح تقدم بالاستقالة من منصبه وسط تأكيدات بقبولها.

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وأكدت المصادر أن الوكيل آثر الترجل عن المنصب لدواع صحية تمنعه من مواصلة العمل، وكشفت في الوقت ذاته وبحسب صحيفة آخر لحظة، أن المشاورات لا زالت جارية لاختيار خليفته حيث رشحت عدة أسماء من بينها شخصية أكاديمية رفيعة ذات صلة بالقطاع وهي الأقرب لتولي المنصب بحسب المصادر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)