اجتماع لمجلس الوزراء حول “موازنة 2020” اليوم

التاريخ: 27-ديسمبر-2019
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يعقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الجمعة اجتماعاً استثنائياً لإجازة موازنة العام المالي 2020م.
وكان المجلس عقد أمس جلسة برئاسة د. عبد الله حمدوك لمناقشة الموازنة وأرجأ الإجازة النهائية إلى اليوم، وأعلن استمرار انعقاد اجتماعاته بشأنها حتى الجمعة.
وكان منتظراً بحسب صحيفة الصيحة، أن تتم إجازة الموازنة أمس لعرضها على المجلس السيادي ووسائل الإعلام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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