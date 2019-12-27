البيت الأبيض: ترامب والسيسي اتفقا على ضرورة إنهاء الصراع الليبي عاجلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي بحثا الشأن الليبي في اتصال هاتفي يوم الخميس واتفقا على ضرورة أن تتخذ الأطراف إجراءات عاجلة لحل الصراع.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيسين اتفقا في اتصالهما على رفض “الاستغلال الخارجي” للوضع في ليبيا وأنهما حثا أطراف الصراع على اتخاذ “إجراءات عاجلة” لإنهاء القتال، بحسب “رويترز”.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن “السيسي أكد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الامن الإقليمي بأسره”. المادة السابقة غوتيريش يأسف لعدم منح واشنطن تأشيرات لمسؤولين روس المقالة القادمة اختطاف 13 تاجرا موريتانيا على الحدود الليبية التشادية

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