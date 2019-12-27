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الخليج 365:
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء المشاكل التي يواجهها المسؤولون الروس العاملون في الأمم المتحدة في الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.
موسكو – سبوتنيك. وأكد غوتيريش في بيان صدر عن مكتبه، أنه سيتابع عن كثب المشاكل المرتبطة بحصول المسؤولين من روسيا ودول أخرى على تأشيرات الدخول.
في غضون ذلك، كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت أمس أن عدم إصدار تأشيرات أمريكية للضباط الروس في لجنة الأركان العسكرية بمجلس الأمن الدولي، يتم بتواطؤ مع الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش.
وقالت زاخاروفا: “يدور الحوار هذه المرة حول المشكلات التي يواجهها ممثلو وزارة الدفاع الروسية. يجبر الضباط الروس الذين تم اختيارهم وتعيينهم بشكل تنافسي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في وحدات السكرتارية، التي تتعامل مع القضايا العسكرية في الأمانة، على الانتظار مدة أشهر لإصدار تأشيرة أمريكية. النظر في بعض طلبات التأشيرة يتجاوز أحيانا مدة سنة كاملة”.
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريش يأسف لعدم منح واشنطن تأشيرات لمسؤولين روس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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