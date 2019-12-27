ليبيا تطلب من تركيا رسميا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال مسؤول في العاصمة الليبية، طرابلس، اليوم الخميس، إن الحكومة المعترف بها دوليا، طلبت رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري.
وأوضحت وكالة “رويترز” أن الطلب الليبي يأتي لصد هجوم تشنه قوات الجيش الوطني الليبي التي تسعى للسيطرة على طرابلس.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، الخميس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وأنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان، في يناير/ كانون الثاني المقبل.
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