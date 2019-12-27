مناوي: المخاوف تدفع “قحت” للتفاوض مع المؤتمر الوطني

قا رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي إن المخاوف تدفع منظري “الحرية والتغيير” للتفاوض مبكراً مع فصائل الحركة الإسلامية على رأسها المؤتمر الوطني. ولم يكشف مناوي في تغريدة على “تويتر” بحسب صحيفة الصيحة أمس، الكثير ولم يوضح من الذي فاوضته “قحت” أو ما هي المخاوف لكنه قال إن “قطار حوارهم بدأ منذ أسابيع”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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