مناوي يكشف لأول مرة عن أسرار حوار بين المؤتمر الوطنى وقوى إعلان الحرية والتغيير تدفعها إليه (مخاوف)

كشف مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان والقيادي بقوى الحرية والتغيير، عن حوار يدور في الخفاء لأول مرة بعد سقوط البشير، مابين حزب المؤتمر الوطني وقوى إعلان الحرية والتغيير، تدفعها إليه مخاوف، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365)

وقال “مناوي ” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر يوم الخميس ( المخاوف تدفع منظري الحرية والتغيير للتفاوض مبكراً مع فصائل الحركة الإسلامية، على رأسها المؤتمر الوطني وقطار حوارهم بدأ منذ أسابيع).

وتواجه حكومة (قحت) تحديات وعقبات كبيرة في ملفي الإقتصاد والسلام، مما دفع بعض المحللين للقول بأن لن تتم أي اصلاحات اقتصادية تعالج مشكلات الاقتصاد السوداني، اذا لم يتوفر لها حاضنة شعبية لاتتحق إلى بمصالحة سياسية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)