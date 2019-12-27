تريليون جنيه عجز موازنة الخرطوم في 2019م

التاريخ: 27-ديسمبر-2019
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علمت مصادر، أن عجز موازنة ولاية الخرطوم في العام 2019 بلغ تريليون جنيه، وتساءلت المصادر بأمانة الحكومة من أين تستطيع الولاية تسديد مرتبات العاملين، خاصة وأن من بشريات موازنة 2020 زيادة المرتبات بنسبة (100%).
وبحسب صحيفة آخر لحظة، قال مصدر إن الولاية ستلجأ إلى الاستدانة من البنوك والمصارف لتغطية عجز المرتبات، في وقت أشار فيه إلى وجود إيرادات كبيرة تصل إلى (3) تريليون سنوياً، لكن هنالك وسطاء يقومون بتحويل مبالغ ضخمة من الإيرادات إلى مصالحهم الشخصية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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