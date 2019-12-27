سيدة تهدد بالقفز من سور مجلس الوزراء

التاريخ: 27-ديسمبر-2019
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احتجت سيدة أمام مجلس الوزراء، بسبب عدم السماح لها بالخول وهددت بالفقز من سور المجلس، وطالبت السيدة التي عرفت نفسها لمنسوبي المجلس أمام البوابة بأنها تتابع مذكرة قدمت للمجلس منذ (3) أشهر ولم يرد مجلس الوزراء عليها.
وأوضحت السيدة وفقاً لمصادر، بأن المذكرة تتعلق بمطالب هيئة المياه التي تنتمي إليها وأنها من لجان مقاومة الخرطوم ورفضت تبريرات عدم السماح لها بالدخول بحجة وجود مجموعات كبيرة بالداخل والسماح لها عقب خروجهم واعتبرته كذباً.
وقالت السيدة موجهة حديثها لمنسوبي المجلس بحسب صحيفة آخر لحظة: (الوزراء نحن جبناهم)، وحينما هددت بالفقز من السور، سمح لها بالدخول.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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