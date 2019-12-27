زيارة مرتقبة لـ(البرهان و(حمدوك) إلى (كاودا)

طلب رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك من رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان “شمال” بقيادة عبد العزيز الحلو، زيارة مدينة كاودا، ووفقاً لمصادر، فإن كلا الطرفين قدما الطلب بمعزل عن الآخر، لكن من المتوقع أيضاً أن يزورا كاودا سوياً.

وبحسب صحيفة آخر لحظة، لم تكشف المصادر مزيداً من التفاصيل سوى أن الزيارة لها علاقة بالدفع بعملية السلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)